Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
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Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Чтобы лучше ориентироваться в содержании вредных компонентов в продуктах, Роспотребнадзором разработано специальное мобильное приложение «Здоровое питание», — заявили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что речь идёт о многофункциональном сервисе, с помощью которого можно будет рассчитать калорийность блюд, индекс массы тела, получить информацию по рецептам блюд, а также ознакомиться со статьями от экспертов.
С помощью приложения можно будет узнать, сколько в продукте содержится насыщенных жиров, трансжиров, добавленного сахара и соли.
Приложение разработано для системы Android, оно доступно для бесплатного скачивая с сайта здоровое-питание.рф и в магазине приложений RuStore, уточнили в пресс-службе.
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