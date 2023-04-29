Врач Кашух: человек может заразиться от ежа стригущим лишаем

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала в беседе с RT, чем можно заразиться от ежей и что нельзя делать при встрече с ними.

Как пояснила врач, ежи довольно редко нападают на человека, но если зверь почувствует опасность, то может укусить.

«Рана от острых зубов неприятна сама по себе, но главная опасность в том, что ежи являются переносчиками смертельно опасного бешенства. В этом они ничем не отличаются от других диких животных, например лис. Вирус бешенства вызывает тяжёлые неврологические нарушения и может привести к летальному исходу. При этом заразиться можно не только от укуса животного, но даже просто при контакте с его слюной», — рассказала Кашух.

Она предупредила, что укол иголками тоже опасен, поскольку можно заразиться грибковой инфекцией трихофитией — стригущим лишаем.

«При появлении на коже кольцеобразных красных пятен, вызывающих зуд, необходимо сдать соскоб на диагностику. Таким образом можно будет определить, какой вид гриба был занесён, и расписать лечение. Также от ежа можно заразиться сальмонеллёзом — инфекцией, которая поражает пищеварительную систему. Её первые признаки — боль в области живота, резкое повышение температуры, тошнота и диарея. В южных регионах России к этому перечню добавляется крымская геморрагическая лихорадка, которая проявляется повышенной температурой, головокружением, головной болью и ломотой в мышцах», — разъяснила специалист.

Кроме того, в иголках животного обитает большое количество клещей, которые переносят клещевой энцефалит, боррелиоз и другие очень опасные для человека инфекции.

«При укусе клеща рекомендуется сразу же обратиться к врачу-инфекционисту, а насекомое сдать на анализ, это позволит избежать серьёзных проблем со здоровьем. Даже при косвенном контакте с животным необходимо тщательно вымыть руки с дезинфицирующими средствами», — посоветовала эксперт.

Если есть необходимость переместить ежа — например, он встретился вам на дороге или пришёл в гости на дачу, — то нужно использовать плотные рукавицы или ткань.

Ранее врач Роман Иванов рассказал в беседе с RT, от каких инфекций, передаваемых клещами, существуют вакцины, а также пояснил, что нужно делать в случае укуса.