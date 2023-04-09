Врач Иванов: при укусе клеща захватите его пинцетом и медленно откручивайте из кожи

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал в беседе с RT, от каких инфекций, передаваемых клещами, существуют вакцины, а также пояснил, что нужно делать в случае укуса.

Как напомнил эксперт, самая опасная из клещевых инфекций — энцефалит. Болезнь поражает головной и спинной мозг, нарушает работу нервной системы и может стать причиной смерти, добавил врач.

«Существует несколько вакцин от энцефалита с разными схемами применения. Обычно первую прививку делают в сезон холодов, когда клещи неактивны, а вторую — через один — семь месяцев. Но возможна и экстренная вакцинация: две дозы препарата с интервалом 30 дней. Независимо от того, по какой схеме сделана прививка, поствакцинальный иммунитет к энцефалиту сохранится на три года», — пояснил Иванов.

При этом он объяснил, что, даже если человек привит от энцефалита, сохраняется риск заразиться боррелиозом, а также эрлихиозом, анаплазмозом — клещевыми инфекциями, от которых нет прививок.

«Боррелиоз, или болезнь Лайма, — бактериальная инфекция, которая быстро переходит в хроническую форму, поражая кожу, вызывая проблемы с сердцем и суставами, часто проявляется сбоями в работе нервной системы», — заявил собеседник RT.

По данным лаборатории, именно боррелиоз чаще всего выявляют в клещах, которых приносят на анализ жители России.

Чтобы защититься, можно использовать специальные противоклещевые репелленты и светлую одежду: так насекомые наиболее заметны, посоветовал врач.

«Во время и после прогулки рекомендуется осматривать одежду и тело. Если клещ всё-таки укусил, желательно как можно быстрее обратиться в больницу или извлечь его самостоятельно. Для этого захватите его пинцетом или пальцами, обёрнутыми двумя слоями марли, медленно откручивайте его из кожи, стараясь не раздавить. Отвезите клеща на исследование в закрытой ёмкости», — объяснил специалист.

В ситуациях, когда нет возможности отдать клеща в лабораторию, рекомендуется через десять дней после укуса сдать кровь на анализ, порекомендовал врач.

Ранее Роспотребнадзор в Республике Алтай предупредил местных жителей о начале сезона активности клещей. В лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии региона уже принесли на исследование первого в текущем сезоне клеща.