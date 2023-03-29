В Республике Алтай предупредили о начале сезона активности клещей

Роспотребнадзор в Республике Алтай предупредил местных жителей о начале сезона активности клещей. В лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии региона уже принесли на исследование первого в текущем сезоне клеща.

РИА Новости

«Пострадавший 13-летний подросток утверждает, что клещ присосался во время прогулки на гору Тугая», — сообщили власти. Клещи уже появляются в тех местах, где сошёл снег, отметили в администрации.