Депутат Исаев назвал интересной идеей выдачу молодожёнам бесплатного сертификата здоровья

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с RT прокомментировал предложение о вручении всем молодожёнам бесплатного сертификата здоровья.

Парламентарий счёл данное предложение достаточно интересным.

«Думаю, что его надо проработать с Министерством здравоохранения», — сказал Исаев.

Он отметил, что выдача сертификатов здоровья будет полезна для граждан.

«Люди в молодом возрасте, как правило, редко обращаются к врачам и редко проходят диспансеризацию. А из школьного возраста, где бывает обязательная диспансеризация, эти люди уже явно вышли. Поэтому те из них, кто захочет обратиться, смогут провести медицинское обследование. Я думаю, это будет на пользу», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вручать бесплатный сертификат здоровья всем российским молодожёнам.

Как подчеркнул депутат, благодаря такому решению молодые люди смогут проверить репродуктивное здоровье, общее состояние организма и выбрать подходящую медицинскую терапию.