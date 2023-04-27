Глава МЧС поблагодарил работающих в посёлке Сосьва спасателей

Глава МЧС Александр Куренков поблагодарил спасателей, работающих на месте пожара в сгоревшем посёлке Сосьва Свердловской области.

«Молодцы, отлично справились. Большую часть строений посёлка удалось отстоять, спасибо вам», — цитирует его ТАСС.

Также он провёл встречу с несколькими жителями посёлка и пообещал, что ведомство окажет всю необходимую помощь.

Отмечается, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время встречи с жителями добавил, что выплаты пострадавшим в результате пожара уже начались.

Ранее сообщалось, что Куйвашев и Куренков вылетели в посёлок Сосьва, в котором произошёл пожар.

В Следственном комитете (СК) России по региону сообщили, что количество погибших в результате пожара в посёлке увеличилось до двух. СК завёл два дела по факту пожара в посёлке Сосьва.