Свердловский губернатор и глава МЧС Куренков вылетели в пострадавшую от пожара Сосьву

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков вылетели в посёлок Сосьва, в котором произошёл пожар.

«Евгений Куйвашев вылетел вместе с главой МЧС России Александром Куренковым в посёлок Сосьва, пострадавший от крупного пожара», — сказано в сообщении департамента информационной политики области.

Уточняется, что они проведут координационное совещание по вопросу ликвидации последствий пожаров, зафиксированных на территории региона и встретятся с жителями посёлка.

Ранее в Следственном комитете (СК) России по региону сообщили, что количество погибших в результате пожара в посёлке Сосьва Свердловской области увеличилось до двух человек.

СК завёл два дела по факту пожара в посёлке Сосьва в Свердловской области.