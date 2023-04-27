Свердловский губернатор и глава МЧС Куренков вылетели в пострадавшую от пожара Сосьву
«Евгений Куйвашев вылетел вместе с главой МЧС России Александром Куренковым в посёлок Сосьва, пострадавший от крупного пожара», — сказано в сообщении департамента информационной политики области.
Уточняется, что они проведут координационное совещание по вопросу ликвидации последствий пожаров, зафиксированных на территории региона и встретятся с жителями посёлка.
Ранее в Следственном комитете (СК) России по региону сообщили, что количество погибших в результате пожара в посёлке Сосьва Свердловской области увеличилось до двух человек.
СК завёл два дела по факту пожара в посёлке Сосьва в Свердловской области.