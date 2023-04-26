В Свердловской области на станции Сосьва сгорели восемь вагонов с пиломатериалами

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На железнодорожной станции Сосьва в Свердловской области в результате пожара сгорели восемь вагонов с пиломатериалами.
В Свердловской области на станции Сосьва сгорели восемь вагонов с пиломатериалами
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Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«По предварительным данным, вечером 25 апреля на железнодорожной станции Сосьва произошло возгорание восьми железнодорожных вагонов с пиломатериалами. Пожар начался в частном секторе посёлка Сосьва и перекинулся на железную дорогу», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СК возбудил два дела по факту пожара в посёлке Сосьва в Свердловской области.

Жительница Сосьвы Наталья Чернышова также рассказала RT о пожаре в посёлке.

26 апреля оперативная группа МЧС России во главе с заместителем министра Ильёй Денисовым прибыла в Свердловскую область, где произошли крупные пожары.

Уточняется, что в настоящий момент в населённых пунктах Сосьва, Таёжный, Висим, Прогресс и Неустроева пожары локализованы, спасатели продолжают работы по ликвидации возгораний.

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