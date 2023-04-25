Кардиолог Иванов предупредил о риске сердечных патологий у участников забегов

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Заведующий Центром кардиологии и терапии НКЦ №3 РГЦХ имени Петровского Константин Иванов предостерёг россиян от участия в марафонах, так как последствия подобных нагрузок могут оказаться опасны для жизни.
Кардиолог Иванов предупредил о риске сердечных патологий у участников забегов
  • Gettyimages.ru
  • © Michele Scandurra / EyeEm

В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист напомнила участникам забегов об ответственности за свою жизнь и здоровье.

«До конца никто не может вам сказать, что с вами может произойти. Вы когда принимаете решение пробежать от 10 км и до полумарафонов, марафонов — вы ответственность всю берёте на себя. Немало случаев, когда возникают достаточно серьёзные осложнения вроде нарушения ритма сердца и проводимости», — заявил Иванов.

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