Кардиолог Иванов предупредил о риске сердечных патологий у участников забегов
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В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист напомнила участникам забегов об ответственности за свою жизнь и здоровье.
«До конца никто не может вам сказать, что с вами может произойти. Вы когда принимаете решение пробежать от 10 км и до полумарафонов, марафонов — вы ответственность всю берёте на себя. Немало случаев, когда возникают достаточно серьёзные осложнения вроде нарушения ритма сердца и проводимости», — заявил Иванов.
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