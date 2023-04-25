Педиатр Морозова назвала условия проведения ситуативной вакцинации

Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Екатерина Морозова рассказала, в каких случаях проводится ситуативная вакцинация.

«Ситуативная вакцинация касается конкретных случаев, например, если люди проживают на территории, где зафиксирована вспышка конкретного заболевания, либо собираются поехать в такой регион. После контакта с уже заболевшими людьми — это называется экстренной вакцинацией», — пояснила Морозова для РИАМО.

Также ситуативная вакцинация проводится при серьёзных рисках распространения инфекции или риске инфицирования людей определённых профессий.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.