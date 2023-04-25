Иммунолог Усачёва: сезонность симптомов помогает отличить поллиноз от ОРВИ
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При ОРВИ у пациентов нередко повышается температура, а при поллинозе этого симптома нет, сообщила специалист в беседе с газетой «Известия».
Кроме того, простуда обычно проходит в течение двух недель, в то время как аллергия может нарастать, сохраняться практически весь период цветения, отметила Усачёва.
«Если у пациентов болезнь проявляется ежегодно и отмечается сезонность, то это тоже позволяет предположить наличие аллергии», — резюмировала иммунолог.
Ранее лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Nation News рассказал, что новый подвид коронавируса «арктур» часто путают с ОРВИ или синуситом и не обращаются за медицинской помощью.