Иммунолог Усачёва: сезонность симптомов помогает отличить поллиноз от ОРВИ

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Анна Усачёва, врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, рассказала, по каким симптомам можно отличить сезонную аллергию от респираторной инфекции.
Иммунолог Усачёва: сезонность симптомов помогает отличить поллиноз от ОРВИ
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Grill

При ОРВИ у пациентов нередко повышается температура, а при поллинозе этого симптома нет, сообщила специалист в беседе с газетой «Известия».

Кроме того, простуда обычно проходит в течение двух недель, в то время как аллергия может нарастать, сохраняться практически весь период цветения, отметила Усачёва.

«Если у пациентов болезнь проявляется ежегодно и отмечается сезонность, то это тоже позволяет предположить наличие аллергии», — резюмировала иммунолог.

Ранее лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Nation News рассказал, что новый подвид коронавируса «арктур» часто путают с ОРВИ или синуситом и не обращаются за медицинской помощью.

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