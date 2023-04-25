Врач Руссу посоветовал учитывать нормы СанПиНа при спорах об использовании кондиционера в офисе

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Кандидат медицинских наук Иван Руссу назвал нормы СанПиНа, в соответствии с которыми можно регулировать температурный режим в офисах.
Врач Руссу посоветовал учитывать нормы СанПиНа при спорах об использовании кондиционера в офисе
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В России есть санитарные правила, которые устанавливают стандарты температуры, влажности и скорости движения воздуха в рабочем помещении, сообщил специалист в разговоре с «Москвой 24».

«По СанПиНу, когда среднесуточная температура за окном ниже +10 °С, в офисе должно быть +22...+24 °С. Если выше, то +23...+25 °С. Когда на улице происходит какой-то погодный коллапс, установленные показатели могут немного отклоняться от нормы», — объяснил Руссу.

Он отметил, что кондиционеры не отвечают за циркуляцию воздуха, поэтому в тёплое время года необходимо проветривать помещение.

Ранее сайт kp.ru провёл исследование и выяснил, что бы стали делать россияне, если бы получили годовой отпуск.

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