Роспотребнадзор: подзаконные акты могут устанавливать запрет на посещение кафе с животными

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RT
В Роспотребнадзоре рассказали, какими правилами регулируется посещение кафе и ресторанов вместе с домашним животными.
Роспотребнадзор: подзаконные акты могут устанавливать запрет на посещение кафе с животными
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Так, в пресс-службе ведомства отметили, что в настоящее время единый федеральный закон, регулирующий вопросы посещения предприятий торговли и общественного питания с животными, отсутствует.

Вместе с тем существуют подзаконные акты и региональное законодательство, которые могут устанавливать запрет на посещение предприятий торговли и общественного питания с животными, рассказали в ведомстве.

Кроме того, хозяйствующий субъект вправе самостоятельно вводить ограничения на посещение предприятий торговли или общественного питания лицам с животными, подчеркнули в пресс-службе.

«Санитарное законодательство устанавливает запрет только на содержание животных на предприятиях торговли и предприятиях общественного питания», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что число летних кафе в Подмосковье выросло на 20% за год.

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