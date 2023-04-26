Роспотребнадзор: подзаконные акты могут устанавливать запрет на посещение кафе с животными
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Так, в пресс-службе ведомства отметили, что в настоящее время единый федеральный закон, регулирующий вопросы посещения предприятий торговли и общественного питания с животными, отсутствует.
Вместе с тем существуют подзаконные акты и региональное законодательство, которые могут устанавливать запрет на посещение предприятий торговли и общественного питания с животными, рассказали в ведомстве.
Кроме того, хозяйствующий субъект вправе самостоятельно вводить ограничения на посещение предприятий торговли или общественного питания лицам с животными, подчеркнули в пресс-службе.
«Санитарное законодательство устанавливает запрет только на содержание животных на предприятиях торговли и предприятиях общественного питания», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что число летних кафе в Подмосковье выросло на 20% за год.