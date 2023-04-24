Число летних кафе в Подмосковье выросло на 20% за год
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Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».
В настоящее время на частных территориях работает 7250 заведений общепита, на муниципальных — более 350 веранд, 700 киосков, 500 объектов дистанционной торговли.
Как отметил Мурашов, в 2022 году в Подмосковье запустили цифровую услугу по предоставлению мест под торговые объекты.
Ранее НСН сообщала, что валовой региональный продукт Москвы вырос на 10,7% за год.