Число летних кафе в Подмосковье выросло на 20% за год

Число летних кафе и ресторанов в Московской области увеличилось на 20% за год, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

В настоящее время на частных территориях работает 7250 заведений общепита, на муниципальных — более 350 веранд, 700 киосков, 500 объектов дистанционной торговли.

Как отметил Мурашов, в 2022 году в Подмосковье запустили цифровую услугу по предоставлению мест под торговые объекты.

Ранее НСН сообщала, что валовой региональный продукт Москвы вырос на 10,7% за год.