Иммунолог Шугаева предупредила, что аллергия на плесень может привести к астме

Врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр детского отделения «СМ-Клиника» Анастасия Шугаева предупредила, что аллергия на плесень может быстро перейти в бронхиальную астму.

«Аллергия на плесень очень коварна и быстро переходит в бронхиальную астму, поэтому при подозрении на аллергию к плесневым грибам необходимо как можно быстрее обратиться к врачу-аллергологу», — объяснила Шугаева в разговоре с газетой «Известия».

В большинстве случаев пациенты реагируют на аллергены грибов в воздухе, однако проявление симптомов возможно и после употребления продуктов, содержащих плесневые грибы. В их число входят сыр с плесенью или сырые овощи, которые хранились в местах с высокой концентрацией плесневых грибов.

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