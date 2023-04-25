Врач Татаркина: ингаляции паром варёного картофеля могут быть опасны для детей
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Вдыхаемый горячий пар может вызвать отёк слизистой дыхательных путей или спровоцировать спазм бронхов, объяснила она в беседе с «Известиями».
Это опасно, поскольку может привести к нарушению дыхания, подчеркнула Татаркина.
Такие процедуры противопоказаны при высокой температуре, воспалительных процессах в носоглотке и бронхах, а также при заболеваниях сердца. У перенёсших инфаркт или инсульт ингаляции могут привести к резкому повышению артериального давления, предупредила врач.
Ранее врач «Гемотеста» Давид Биченов в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о распространении омикрон-штамма коронавируса «арктур».