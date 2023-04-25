Врач Татаркина: ингаляции паром варёного картофеля могут быть опасны для детей

Короткая ссылка
Врач-педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Татаркина рассказала, что вдыхание пара варёной картошки при кашле и насморке нежелательно, особенно для детей.
Врач Татаркина: ингаляции паром варёного картофеля могут быть опасны для детей
  • Gettyimages.ru
  • © ljubaphoto

Вдыхаемый горячий пар может вызвать отёк слизистой дыхательных путей или спровоцировать спазм бронхов, объяснила она в беседе с «Известиями».

Это опасно, поскольку может привести к нарушению дыхания, подчеркнула Татаркина.

Такие процедуры противопоказаны при высокой температуре, воспалительных процессах в носоглотке и бронхах, а также при заболеваниях сердца. У перенёсших инфаркт или инсульт ингаляции могут привести к резкому повышению артериального давления, предупредила врач.

Ранее врач «Гемотеста» Давид Биченов в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о распространении омикрон-штамма коронавируса «арктур».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить