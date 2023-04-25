Диетолог Королёва посоветовала пожилым питаться пять-шесть раз в день

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Врач-терапевт, диетолог, д. м. н. Маргарита Королёва порекомендовала людям в зрелом возрасте совершать от четырёх до шести приёмов пищи на протяжении дня.
Диетолог Королёва посоветовала пожилым питаться пять-шесть раз в день
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Тем, кто встаёт в 10:00 и позднее, достаточно есть четыре раза в день, тем же, кто просыпается очень рано, рекомендуется есть пять-шесть раз в день, сказала специалист в беседе с «Москвой 24».

Завтракать она посоветовала в течение часа после пробуждения. Обедать и ужинать нужно не позднее 19:00. А между приёмами пищи лучше устраивать два-три перекуса, отметила Королёва.

По словам диетолога, такое питание станет залогом хорошего иммунитета.

Ранее Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о пользе супов.

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