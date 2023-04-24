Объявлен график работы больниц Удмуртии в майские праздники
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
В частности, 29 и 30 апреля, а также 6 и 8 мая амбулаторно-поликлиническая служба будет работать в режиме субботнего дня, 2—5 мая — в режиме рабочих дней.
Детские поликлиники в праздники доступны без выходных, передаёт izh.kp.ru.
При получении травм рекомендуется обратиться в скорую помощь либо самостоятельно приехать в приёмные отделения медучреждений.
Ранее сообщалось, что в Москве создали 50 медицинских сервисов с применением ИИ.