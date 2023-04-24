Объявлен график работы больниц Удмуртии в майские праздники

В Удмуртии рассказали о графике работы больниц в майские праздники.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В частности, 29 и 30 апреля, а также 6 и 8 мая амбулаторно-поликлиническая служба будет работать в режиме субботнего дня, 2—5 мая — в режиме рабочих дней.

Детские поликлиники в праздники доступны без выходных, передаёт izh.kp.ru.

При получении травм рекомендуется обратиться в скорую помощь либо самостоятельно приехать в приёмные отделения медучреждений.

Ранее сообщалось, что в Москве создали 50 медицинских сервисов с применением ИИ.