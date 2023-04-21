В Москве создали 50 медицинских сервисов с применением ИИ

В Москве создали 50 сервисов с применением искусственного интеллекта по 20 направлениям медицины, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как напомнил мэр, с 2020 года при помощи ИИ обрабатываются лучевые исследования. Через искусственный интеллект прошло уже более 9 млн изображений.

В 2022 году к единой радиологической информационной системе подключено 192 диагностических устройства, благодаря чему специалисты могут описывать медицинские изображения дистанционно.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве в ближайшие месяцы после реконструкции откроются десятки поликлиник.