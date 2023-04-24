Остеомастер Санакоева рассказала о способах снять приступ головной боли без таблеток

Остеомастер и специалист по оздоровлению Ирина Санакоева рассказала, как справиться с головной болью без помощи лекарств.

Среди распространённых причин головной боли мигрень, гипотония и гипертония, остеохондроз позвоночника, защемление черепных нервов, физическая перегрузка и стрессы, сообщила специалист в интервью сайту «Аргументы и Факты».

При частых головных болях она посоветовала пересмотреть рацион, исключив из него блюда, которые могли бы вызывать такую реакцию. Зачастую неприятные ощущения, вызванные мышечными спазмами, помогает снять и горячий душ, компрессы, массаж, сон.

Вместе с тем пациентам с такими проблемами следует восполнить дефицит микроэлементов, в первую очередь железа.

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