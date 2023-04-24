ФСБ задержала сотрудника ЧОП, призывавшего к участию в боях на стороне ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.
«Сотрудник частного охранного предприятия... высказывал намерения о поездке в зону боевых действий на Украине, где планировал принять участие на стороне ВСУ», — приводит сообщение ТАСС.
По данным ведомства, задержанный искал сообщников из числа своих коллег.
В декабре двух жителей Севастополя, которые передавали СБУ данные о военных объектах, задержали по делу о госизмене.
По данным ФСБ, задержанный по подозрению в госизмене в форме шпионажа в пользу СБУ житель Севастополя планировал совершить теракт.
14 апреля в Крыму были задержаны два участника «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана»*.
* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.