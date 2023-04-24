ФСБ задержала сотрудника ЧОП, призывавшего к участию в боях на стороне ВСУ

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ФСБ задержала сотрудника частного охранного предприятия, планировавшего принять участие в боевых действиях на стороне Украины.
ФСБ задержала сотрудника ЧОП, призывавшего к участию в боях на стороне ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

«Сотрудник частного охранного предприятия... высказывал намерения о поездке в зону боевых действий на Украине, где планировал принять участие на стороне ВСУ», — приводит сообщение ТАСС.

По данным ведомства, задержанный искал сообщников из числа своих коллег.

В декабре двух жителей Севастополя, которые передавали СБУ данные о военных объектах, задержали по делу о госизмене.

По данным ФСБ, задержанный по подозрению в госизмене в форме шпионажа в пользу СБУ житель Севастополя планировал совершить теракт.

14 апреля в Крыму были задержаны два участника «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана»*.

* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.

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