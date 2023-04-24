Глава Минюста Чуйченко: готовится отмена возможности смены пола в паспорте

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Глава Минюста Константин Чуйченко заявил о подготовке запрета смены пола в паспорте.
Глава Минюста Чуйченко: готовится отмена возможности смены пола в паспорте
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Возникают вопросы: с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять», — отметил Чуйченко.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости создать специальную государственную службу, куда граждане могут принести на экспертизу книгу, видеоигру или футболку с символикой ЛГБТ.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии.

Путин также назвал неприемлемым для России навязывание Западом нетрадиционных ценностей, в том числе «третьего пола».

19 апреля Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, содержащих пропаганду ЛГБТ.

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