Глава Минюста Чуйченко: готовится отмена возможности смены пола в паспорте
- РИА Новости
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Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
«Возникают вопросы: с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять», — отметил Чуйченко.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости создать специальную государственную службу, куда граждане могут принести на экспертизу книгу, видеоигру или футболку с символикой ЛГБТ.
В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии.
Путин также назвал неприемлемым для России навязывание Западом нетрадиционных ценностей, в том числе «третьего пола».
19 апреля Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, содержащих пропаганду ЛГБТ.