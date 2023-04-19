Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, содержащих пропаганду ЛГБТ

Роскомнадзор подтвердил ТАСС, что критерии оценки материалов, которые содержат пропаганду ЛГБТ и смены пола и запрещены к распространению в России, утверждены.

«Роскомнадзор утвердил критерии оценки информации, по которым ведомство уполномочено принимать решение о признании её запрещённой», — рассказали в пресс-службе.

Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, ресурс может быть запрещён за публикацию информации, которая направлена на убеждение в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений.

Также к ЛГБТ-пропаганде будет относиться информация, направленная на формирование искажённого представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, и материалы о преимуществах смены пола, направленные на формирование положительного отношения к смене пола.

Внесение в реестр ресурса также возможно за публикацию информации, вызывающей интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и направленной на изменение негативного отношения к ним путём навязывания сведений о нетрадиционных отношениях.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее появилась информация, что два российских видеосервиса получили протоколы по причине нарушения закона о запрете демонстрации ЛГБТ детям.

Протоколы составлены в отношении двух аудиовизуальных сервисов — Movix и Peers.TV.

За данное правонарушение юрлицам грозит штраф от 1 млн до 4 млн рублей или приостановка деятельности на 90 суток.

В конце января депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости создать специальную государственную службу, куда граждане могут принести на экспертизу книгу, видеоигру или футболку с символикой ЛГБТ.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии.