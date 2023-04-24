Терапевт Хухрев призвал вакцинироваться от жёлтой лихорадки перед поездкой в тропики

Врач-терапевт, к. м. н. Алексей Хухрев рассказал, какие опасные заболевания могут ожидать туристов в тропических странах, таких как Индия, Таиланд, Вьетнам и государства Африки.

Так, в числе наиболее опасных заболеваний специалист в интервью Радио Sputnik назвал жёлтую лихорадку, которой можно заболеть в регионах, где организуются сафари: Зимбабве, север ЮАР, Намибия, частично Кения, Занзибар, Мозамбик.

Хухрев посоветовал сделать вакцинацию против этой болезни, а также против гепатита А, дифтерии и столбняка, и взять с собой противомалярийные препараты.

В Индии же, по словам специалиста, очень распространён амёбиаз, а в Таиланде и Вьетнаме — различные паразиты: ришта, то есть подкожный червь, эхинококки и прочие.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство Катара отменило все COVID-ограничения для туристов.