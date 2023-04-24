РБК: Минфин и ЦБ России разработали законопроект о долгосрочных сбережениях

Минфин России совместно с ЦБ представили законопроект о программе долгосрочных сбережений — проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлен в правительство.

Как сообщает РБК, законопроект планируется рассмотреть 24 апреля.

В случае принятия поправки коснутся закона о о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании, о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов и т.д.

По словам источника издания, целью законопроекта стала перспектива формулирования для россиян финансовой «подушки безопасности» на случай непредвиденных жизненных обстоятельств.

Ранее Минфин России обнародовал информацию о договорах участия в программе долгосрочных сбережений, по которым граждане страны смогут получать от государства до 36 тыс. рублей в год в рамках софинансирования взносов.

3 апреля глава ведомства Антон Силуанов заявил, что софинансирование долгосрочных сбережений россиян из бюджета заработает в ближайшие месяцы.