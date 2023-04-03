Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что софинансирование долгосрочных сбережений россиян из бюджета заработает в ближайшие месяцы.

Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал в беседе с финансовым блогером Ксенией Падериной.

«Это должно заработать в ближайшие месяцы», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о сроках запуска программы.

Как уточнил министр, если гражданин проинвестирует в год больше 400 тыс. рублей, то «будет налоговый вычет из твоего подоходного налога».

Ранее Минфин России обнародовал информацию о договорах участия в программе долгосрочных сбережений, по которым граждане страны смогут получать от государства до 36 тыс. рублей в год в рамках софинансирования взносов.