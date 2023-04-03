Софинансирование долгосрочных сбережений россиян из бюджета заработает в ближайшие месяцы

Короткая ссылка
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что софинансирование долгосрочных сбережений россиян из бюджета заработает в ближайшие месяцы.
Софинансирование долгосрочных сбережений россиян из бюджета заработает в ближайшие месяцы
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал в беседе с финансовым блогером Ксенией Падериной.

«Это должно заработать в ближайшие месяцы», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о сроках запуска программы.

Как уточнил министр, если гражданин проинвестирует в год больше 400 тыс. рублей, то «будет налоговый вычет из твоего подоходного налога».

Ранее Минфин России обнародовал информацию о договорах участия в программе долгосрочных сбережений, по которым граждане страны смогут получать от государства до 36 тыс. рублей в год в рамках софинансирования взносов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить