Россияне могут получить от государства до 36 тысяч рублей в год по программе сбережений

Короткая ссылка
Минфин России обнародовал информацию о договорах участия в программе долгосрочных сбережений, по которым граждане страны смогут получать от государства до 36 тыс. рублей в год в рамках софинансирования взносов.

«Предполагается, что договор будет заключаться минимум на 15 лет. При этом выплаты можно получить раньше: в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами», — заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

По его словам, участие граждан страны в данной программе предположительно будет проходить только на добровольно основе, путём заключения договора с НПФ.

Он отметил, что формирование таких сбережений позволит россиянам накопить финансовый ресурс.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников назвал плюсы цифрового рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить