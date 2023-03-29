Россияне могут получить от государства до 36 тысяч рублей в год по программе сбережений
«Предполагается, что договор будет заключаться минимум на 15 лет. При этом выплаты можно получить раньше: в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами», — заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.
По его словам, участие граждан страны в данной программе предположительно будет проходить только на добровольно основе, путём заключения договора с НПФ.
Он отметил, что формирование таких сбережений позволит россиянам накопить финансовый ресурс.
Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников назвал плюсы цифрового рубля.