Россияне могут получить от государства до 36 тысяч рублей в год по программе сбережений

Минфин России обнародовал информацию о договорах участия в программе долгосрочных сбережений, по которым граждане страны смогут получать от государства до 36 тыс. рублей в год в рамках софинансирования взносов.

«Предполагается, что договор будет заключаться минимум на 15 лет. При этом выплаты можно получить раньше: в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами», — заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

По его словам, участие граждан страны в данной программе предположительно будет проходить только на добровольно основе, путём заключения договора с НПФ.

Он отметил, что формирование таких сбережений позволит россиянам накопить финансовый ресурс.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников назвал плюсы цифрового рубля.