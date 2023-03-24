Экономист Масленников: цифровой рубль позволит ускорить расчёты

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников назвал плюсы цифрового рубля.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что это позволит ускорить расчёты и их безопасность.

По словам Масленникова, можно будет отследить путь всех социальных пособий и выплат, использование сумм по государственным контрактам.

«Это очень важно будет для национальных проектов. Это другой уровень. Цифровой рубль всегда окрашен и не может пойти на другие цели, чем установленные изначально на соответствующие цифровые счета», — сказал эксперт.

Как добавил Масленников, цифровой рубль — это новая реальность.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета при Банке России Сергей Гаврилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал подробности о технологиях для бесконтактной оплаты картами.