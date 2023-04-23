Автоэксперт Канаев: пользователи электросамокатов тоже должны знать ПДД

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Полина Полетаева
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал включение правила использования электросамокатов в экзамен на водительские права.
Автоэксперт Канаев: пользователи электросамокатов тоже должны знать ПДД
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Специалист считает это решение «абсолютно правильным и достаточным».

«Здесь начали потихоньку добавлять то, что будет необходимо в дальнейшем. Электросамокаты включать обязательно. Билеты (экзамена на права. — RT) к будущему и готовят. Может быть, в дальнейшим на права будут сдавать и те, кто пользуется средствами индивидуальной мобильности, к коим относятся и электросамокаты. Я за то, чтобы все на дорогах общего пользования, включая пешеходов, знали правила дорожного движения», — отметил Канаев.

По его мнению, если электросамокатчикам разрешили выезжать на дороги общего пользования вместе с автомобилями, то они должны знать хотя бы теоретическую часть экзамена.

«Я понимаю, что практически проверять, умеешь ли ты ездить на электросамокате, — это смешно. Но теоретическую часть — когда поворачивать, останавливаться и т. д. — нужно элементарно понимать», — уверен автоэксперт.

Собеседник RT выразил надежду на то, что нововведения помогут изменить тенденцию ДТП с участием электросамокатчиков, которая до 2023 года «росла в геометрической прогрессии».

Ранее МВД России внесло изменения в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений.

Теперь в них включены правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

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