В России предложили присваивать номера частным электросамокатам

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Участники круглого стола, прошедшего в «Парламентской газете», предложили организовать народный контроль за частными электросамокатами, а также размещать на них идентификационные номера.
В России предложили присваивать номера частным электросамокатам
  • РИА Новости

Как считает депутат Мосгордумы Александр Козлов, частные средства индивидуальной мобильности находятся пока в серой зоне, и стоит подумать, как вывести их из тени.

«Нужен идентифицирующий признак, например в виде QR-кода», — заявил Козлов.

Со своей стороны, член Общественной палаты России Александр Холодов напомнил, что кататься на СИМ разрешено детям с семи лет, тогда как административная ответственность наступает с 16 лет.

«При рассмотрении поправок в ПДД мы предлагали разрешить движение по проезжей части с 16 лет. Посмотрим, как пройдёт этот сезон, и будем делать выводы», — сказал он.

Ранее НСН сообщала, что сезон проката электросамокатов открылся в Москве.

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