В России предложили присваивать номера частным электросамокатам
- РИА Новости
Как считает депутат Мосгордумы Александр Козлов, частные средства индивидуальной мобильности находятся пока в серой зоне, и стоит подумать, как вывести их из тени.
«Нужен идентифицирующий признак, например в виде QR-кода», — заявил Козлов.
Со своей стороны, член Общественной палаты России Александр Холодов напомнил, что кататься на СИМ разрешено детям с семи лет, тогда как административная ответственность наступает с 16 лет.
«При рассмотрении поправок в ПДД мы предлагали разрешить движение по проезжей части с 16 лет. Посмотрим, как пройдёт этот сезон, и будем делать выводы», — сказал он.
Ранее НСН сообщала, что сезон проката электросамокатов открылся в Москве.