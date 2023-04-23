МВД включило правила использования электросамокатов в экзамен на водительские права

МВД России внесло изменения в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений, теперь в них включены правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

Корректировка экзаменационных задач связана с изменениями в ПДД, которые вступили в силу 1 марта.

«Они затрагивают вопросы правил использования средств индивидуальной мобильности, времени действия знаков 3.29 и 3.30 («Стоянка запрещена по чётным/нёчетным числам месяца») и другие», — сказали в министерстве.

Актуальные вопросы экзаменационных задач уже размещены на официальном сайте МВД России, пишет агентство.

Ранее участники круглого стола предложили организовать народный контроль за частными электросамокатами, а также размещать на них идентификационные номера.