Главу СК Бастрыкина попросили проверить высказывания певицы Вайкуле

Певицу Лайму Вайкуле попросили проверить по статье «Реабилитация нацизма». Соответствующее обращение на имя главы СК Александра Бастрыкина направили общественники «Зова народа».

Об этом сообщили в организации.

«Просим проверить высказывания музыкальной исполнительницы Лаймы Вайкуле о Дне Победы в соответствии с ч. 3 ст. 354.1 УК России», — говорится в обращении.

Кроме того, артистке требуют запретить въезд в Россию.

Ранее Вайкуле заявила, что не понимает, для чего нужны памятники павшим солдатам Великой Отечественной войны, и высказалась об их художественной ценности.

Член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков назвал глупым заявление Вайкуле.