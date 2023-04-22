Главу СК Бастрыкина попросили проверить высказывания певицы Вайкуле
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Об этом сообщили в организации.
«Просим проверить высказывания музыкальной исполнительницы Лаймы Вайкуле о Дне Победы в соответствии с ч. 3 ст. 354.1 УК России», — говорится в обращении.
Кроме того, артистке требуют запретить въезд в Россию.
Ранее Вайкуле заявила, что не понимает, для чего нужны памятники павшим солдатам Великой Отечественной войны, и высказалась об их художественной ценности.
Член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков назвал глупым заявление Вайкуле.