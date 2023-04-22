Главу СК Бастрыкина попросили проверить высказывания певицы Вайкуле

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Певицу Лайму Вайкуле попросили проверить по статье «Реабилитация нацизма». Соответствующее обращение на имя главы СК Александра Бастрыкина направили общественники «Зова народа».
Главу СК Бастрыкина попросили проверить высказывания певицы Вайкуле
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  • © Victor Lisitsyn

Об этом сообщили в организации.

«Просим проверить высказывания музыкальной исполнительницы Лаймы Вайкуле о Дне Победы в соответствии с ч. 3 ст. 354.1 УК России», — говорится в обращении.

Кроме того, артистке требуют запретить въезд в Россию.

Ранее Вайкуле заявила, что не понимает, для чего нужны памятники павшим солдатам Великой Отечественной войны, и высказалась об их художественной ценности.

Член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков назвал глупым заявление Вайкуле.

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