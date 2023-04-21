Сенатор Цеков назвал глупым заявление Вайкуле о памятниках советским воинам

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова певицы Лаймы Вайкуле о том, что памятники советским воинам не имеют художественной ценности.
Сенатор Цеков назвал глупым заявление Вайкуле о памятниках советским воинам
  • РИА Новости

«Надо дождаться определённого времени нам, чтобы увидеть глупость таких личностей, как Лайма Вайкуле. Тот человек, который долгие годы выступал в Советском Союзе, в России, который говорил правильные слова о сохранении исторической памяти, оказался той личностью, которая говорит, что памятники ничего не стоят», — сказал сенатор.

По его словам, Вайкуле после таких заявлений «получит соответствующий ответ от граждан России и от граждан других государств, которые помнят историю СССР и помнят, что делал СССР для таких людей, как Лайма Вайкуле».

«Можно сказать на сегодняшний день, что забвение и отказ от исторической памяти становится характерным для личностей, которые сделали свою карьеру в частности при СССР. Но, наверно, на этом и закончили», — заключил он.

Ранее Вайкуле заявила, что не понимает, для чего нужны памятники павшим солдатам Великой Отечественной войны, и высказалась на тему их художественной ценности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить