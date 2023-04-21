Сенатор Цеков назвал глупым заявление Вайкуле о памятниках советским воинам
- РИА Новости
«Надо дождаться определённого времени нам, чтобы увидеть глупость таких личностей, как Лайма Вайкуле. Тот человек, который долгие годы выступал в Советском Союзе, в России, который говорил правильные слова о сохранении исторической памяти, оказался той личностью, которая говорит, что памятники ничего не стоят», — сказал сенатор.
По его словам, Вайкуле после таких заявлений «получит соответствующий ответ от граждан России и от граждан других государств, которые помнят историю СССР и помнят, что делал СССР для таких людей, как Лайма Вайкуле».
«Можно сказать на сегодняшний день, что забвение и отказ от исторической памяти становится характерным для личностей, которые сделали свою карьеру в частности при СССР. Но, наверно, на этом и закончили», — заключил он.
Ранее Вайкуле заявила, что не понимает, для чего нужны памятники павшим солдатам Великой Отечественной войны, и высказалась на тему их художественной ценности.