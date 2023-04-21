Певица Вайкуле заявила, что памятники советским воинам не имеют художественной ценности
- РИА Новости
«Не понимаю людей, которые говорили про памятники, что они хотят преклонить голову перед памятником солдату. Так пойди на кладбище к своему отцу в стране, где он жил», — утверждает певица на своём YouTube-канале.
По её мнению, «это просто памятник, а не место захоронения».
«Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет», — цитирует Вайкуле РИА Новости.
Кроме того, певица утверждает, что «Россия приватизировала День Победы и русский язык».
В августе прошлого года депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал запретить въезд в Россию Лайме Вайкуле.
По его мнению, иностранные граждане, поддерживающие враждебные страны, должны быть ограничены в возможностях заработка на россиянах.