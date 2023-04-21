Певица Вайкуле заявила, что памятники советским воинам не имеют художественной ценности

Эстрадная певица Лайма Вайкуле заявила, что не понимает, для чего нужны памятники павшим солдатам Великой Отечественной войны.

«Не понимаю людей, которые говорили про памятники, что они хотят преклонить голову перед памятником солдату. Так пойди на кладбище к своему отцу в стране, где он жил», — утверждает певица на своём YouTube-канале.

По её мнению, «это просто памятник, а не место захоронения».

«Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет», — цитирует Вайкуле РИА Новости.

Кроме того, певица утверждает, что «Россия приватизировала День Победы и русский язык».

В августе прошлого года депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал запретить въезд в Россию Лайме Вайкуле.

По его мнению, иностранные граждане, поддерживающие враждебные страны, должны быть ограничены в возможностях заработка на россиянах.