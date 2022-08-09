Депутат Госдумы Кузнецов призвал запретить въезд в Россию певице Лайме Вайкуле

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал запретить въезд в Россию певице Лайме Вайкуле.

Как пишет РИА Новости, соответствующее обращение депутат направил в ФСБ.

По словам Кузнецова, одним из условий для бизнеса иностранных граждан в России должно быть уважение к стране.

«Иностранные граждане, публично поддерживающие враждебные страны, должны быть ограничены в возможностях заработка на россиянах. Решение должно быть системным. Поэтому в ближайшее время мы внесём в Госдуму законопроект, препятствующий подобной практике», — приводит слова депутата его пресс-служба.

Ранее Кузнецов попросил директора ФСБ Александра Бортникова рассмотреть возможность запрета въезда в Россию для солистов группы «Би-2». По его словам, участники группы «заняли активную антироссийскую позицию» с начала спецоперации на Украине.