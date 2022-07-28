Депутат Кузнецов предложил запретить въезд в Россию солистам группы «Би-2»

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Депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов попросил директора ФСБ Александра Бортникова рассмотреть возможность запрета въезда в Россию для солистов группы «Би-2».
Депутат Кузнецов предложил запретить въезд в Россию солистам группы «Би-2»
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС.

По его словам, участники группы «заняли активную антироссийскую позицию» с начала спецоперации на Украине.

«Прошу вас... рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации для Умана Александра Николаевича и Бортника Егора Михайловича», — говорится в обращении.

В апреле первый замминистра спорта и молодёжной политики Омской области Иван Колесник заявил, что концерт рок-группы «Би-2» в омском спорткомплексе «Красная Звезда» был отменён из-за отказа музыкантов выступать рядом с патриотическим баннером.

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