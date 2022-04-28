Замминистра Омской области рассказал о причине отмены концерта группы «Би-2»

Первый замминистра спорта и молодёжной политики Омской области Иван Колесник заявил, что концерт рок-группы «Би-2» в омском спорткомплексе «Красная Звезда» был отменён из-за отказа музыкантов выступать рядом с патриотическим баннером.

«Причиной (отмены концерта. — RT) стало следующее: многие знают — на «Красной Звезде» у нас расположен большой баннер, на котором изображён флаг нашего государства с надписью «За президента». Группу «Би-2» не устроил этот баннер, причём остальные они трогать не собирались, их не устроил именно этот баннер, на его фоне они выступать отказались, завешивали его чёрным траурным полотном», — заявил Колесник.

По его словам, переговоры с музыкантами не привели к компромиссу, и группа покинула спорткомплекс.

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