МИД в ответ на призыв Вайкуле сносить памятники советским солдатам напомнил о варварах
По её словам, Вайкуле «пошла на новый рекорд неадеквата», когда заявила о необходимости сносить памятники советским солдатам, поскольку, по мнению артистки, они не имеют художественной ценности.
«Глупость, конечно, невозможная. Такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы. Или специально», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.
Захарова напомнила, что людей, сносивших памятники, всегда называли варварами.
Ранее Вайкуле заявила, что не понимает, для чего нужны памятники павшим солдатам Великой Отечественной войны, и высказалась об их художественной ценности.
Член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков назвал глупым заявление Вайкуле.