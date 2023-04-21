МИД в ответ на призыв Вайкуле сносить памятники советским солдатам напомнил о варварах

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале назвала слова певицы Лаймы Вайкуле о необходимости сносить памятники советским солдатам глупостью и напомнила о варварах.

По её словам, Вайкуле «пошла на новый рекорд неадеквата», когда заявила о необходимости сносить памятники советским солдатам, поскольку, по мнению артистки, они не имеют художественной ценности.

«Глупость, конечно, невозможная. Такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы. Или специально», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что людей, сносивших памятники, всегда называли варварами. 

Ранее Вайкуле заявила, что не понимает, для чего нужны памятники павшим солдатам Великой Отечественной войны, и высказалась об их художественной ценности.

Член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков назвал глупым заявление Вайкуле.

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