Депутат Бурматов счёл популистским предложение оренбургских депутатов об усыплении собак
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«В Оренбурге произошла страшная трагедия, там погиб ребёнок. Погиб из-за халатности и бездействия местных региональных властей», — заявил Бурматов.
Депутат отметил, что, по данным прокуратуры и СК, в области и в Оренбурге в частности «годами не делалось ничего, чтобы навести порядок с бездомными животными».
По мнению парламентария, сейчас жители города ждут реальных действий, «но до сих пор не видят их».
«Сейчас придумали эту инициативу и отправили её в Москву. Инициатива не получит согласования ни от одного ведомства. Они предлагают отчасти то, что уже давным-давно есть. В частности, процедуру усыпления для тяжелобольных и неизлечимых животных. Это пять лет прописано в законе», — высказался депутат.
По его мнению, подобную инициативу можно назвать популистской.
Депутаты Оренбургского законодательного собрания направили в Госдуму и Совфед инициативу законопроекта, предлагающую усыплять агрессивных бездомных собак.
16 апреля в Оренбурге погиб ребёнок в результате нападения стаи бездомных собак во дворе собственного дома. Начальника управления ЖКХ Оренбурга задержали по обвинению в халатности.