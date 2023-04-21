Депутат Бурматов счёл популистским предложение оренбургских депутатов об усыплении собак

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Анастасия Белоусова
Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал инициативу депутатов Оренбургского законодательного собрания, предлагающую усыплять агрессивных бездомных собак в ряде случаев.
Депутат Бурматов счёл популистским предложение оренбургских депутатов об усыплении собак
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«В Оренбурге произошла страшная трагедия, там погиб ребёнок. Погиб из-за халатности и бездействия местных региональных властей», — заявил Бурматов.

Депутат отметил, что, по данным прокуратуры и СК, в области и в Оренбурге в частности «годами не делалось ничего, чтобы навести порядок с бездомными животными».

По мнению парламентария, сейчас жители города ждут реальных действий, «но до сих пор не видят их».

«Сейчас придумали эту инициативу и отправили её в Москву. Инициатива не получит согласования ни от одного ведомства. Они предлагают отчасти то, что уже давным-давно есть. В частности, процедуру усыпления для тяжелобольных и неизлечимых животных. Это пять лет прописано в законе», — высказался депутат.

По его мнению, подобную инициативу можно назвать популистской.

Депутаты Оренбургского законодательного собрания направили в Госдуму и Совфед инициативу законопроекта, предлагающую усыплять агрессивных бездомных собак.

16 апреля в Оренбурге погиб ребёнок в результате нападения стаи бездомных собак во дворе собственного дома. Начальника управления ЖКХ Оренбурга задержали по обвинению в халатности.

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