Врач Зайцев посоветовал сдавать тест на COVID-19 при признаках ОРВИ
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Сегодня заболевшие при признаках ОРВИ зачастую не обращаются к доктору, не сдают мазки, являясь при этом переносчиками инфекции, сообщил специалист в разговоре с Nation News.
«Сейчас симптоматика поменяла своё направление на лор-органы, на слизистую носа и носоглотки, на заднюю стенку носа и миндалины. Люди могут обратиться к врачу или в лабораторию, где у них возьмут мазок и поставят точный диагноз», — сказал Зайцев.
Он также отметил, что вероятность новой волны пандемии, по его мнению, слишком мала. «Арктур» безопасен для людей и протекает без осложнений, заключил лор-врач.
Ранее врач «Гемотеста» Давид Биченов в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о распространении «арктура».