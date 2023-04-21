Врач Зайцев посоветовал сдавать тест на COVID-19 при признаках ОРВИ

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Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что новый подвид коронавируса «арктур» часто путают с ОРВИ или синуситом и не обращаются за медицинской помощью.
Врач Зайцев посоветовал сдавать тест на COVID-19 при признаках ОРВИ
  • Gettyimages.ru

Сегодня заболевшие при признаках ОРВИ зачастую не обращаются к доктору, не сдают мазки, являясь при этом переносчиками инфекции, сообщил специалист в разговоре с Nation News.

«Сейчас симптоматика поменяла своё направление на лор-органы, на слизистую носа и носоглотки, на заднюю стенку носа и миндалины. Люди могут обратиться к врачу или в лабораторию, где у них возьмут мазок и поставят точный диагноз», — сказал Зайцев.

Он также отметил, что вероятность новой волны пандемии, по его мнению, слишком мала. «Арктур» безопасен для людей и протекает без осложнений, заключил лор-врач.

Ранее врач «Гемотеста» Давид Биченов в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о распространении «арктура».

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