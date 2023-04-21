Суд оставил без движения иск актёра Козловского к активисту Бородину

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Пресненский суд Москвы оставил без движения иск актёра Данилы Козловского к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Суд оставил без движения иск актёра Козловского к активисту Бородину
  • РИА Новости

«Гражданский иск Козловского Д. В. оставлен без движения», — сказали РИА Новости в суде.

Такое решение было принято по формальным основаниям, потому что в заявлении отсутствовали исчерпывающие данные об ответчике Бородине.

Ранее Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру России проверить Козловского по статье о дискредитации российских ВС. 

В ответ на это Козловский сообщил, что у него нет второго гражданства, и пояснил, что уезжал в США, чтобы встретиться со своим ребёнком.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин пригласил актёра Козловского и активиста Бородина посетить Донбасс, чтобы положить конец спорам и возможным препираниям.

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