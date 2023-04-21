Суд оставил без движения иск актёра Козловского к активисту Бородину
- РИА Новости
«Гражданский иск Козловского Д. В. оставлен без движения», — сказали РИА Новости в суде.
Такое решение было принято по формальным основаниям, потому что в заявлении отсутствовали исчерпывающие данные об ответчике Бородине.
Ранее Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру России проверить Козловского по статье о дискредитации российских ВС.
В ответ на это Козловский сообщил, что у него нет второго гражданства, и пояснил, что уезжал в США, чтобы встретиться со своим ребёнком.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин пригласил актёра Козловского и активиста Бородина посетить Донбасс, чтобы положить конец спорам и возможным препираниям.