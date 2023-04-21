Советник Пушилина Гагин пригласил в Донбасс актёра Козловского и активиста Бородина

Советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин пригласил актёра Данилу Козловского и главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина посетить Донбасс, чтобы положить конец спорам и возможным препираниям.

«Хотелось бы положить конец всем этим спорам и возможным препираниям. Я бы, возможно, хотел пригласить господина Бородина и господина Козловского сюда, в Донбасс, чтобы они увидели своими глазами, что здесь на самом деле происходит», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гагина, Бородин и Козловский могли бы провести творческий вечер с бойцами, которые «воюют сейчас с нацистами», или привезти гуманитарную помощь.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру России проверить Козловского по статье о дискредитации российских ВС.

В ответ на это Козловский сообщил, что у него нет второго гражданства, и пояснил, что уезжал в США, чтобы встретиться со своим ребёнком.