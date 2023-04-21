Диетолог Королёва допустила, что несвежий чай может способствовать развитию онкологии

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва выразила мнение, что употребление давно заваренного чая повышает риск развития онкологии из-за токсинов.

Маслянистая плёнка на поверхности давно заваренного чая свидетельствует о процессах брожения и окисления, сообщила специалист в разговоре с «Москвой 24».

«Окисленные компоненты из состава такого напитка поддержат любой воспалительный процесс в организме, особенно когда он имеется в желудочно-кишечном тракте», — предупредила она.

А грибная флора, которая быстро размножается в старом чае, продуцирует афлатоксин, который обладает проонкологическим действием, уточнила Королёва.

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