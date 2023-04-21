Врач Хухрев посоветовал включить зелёнку и антигистаминные в дачную аптечку
- РИА Новости
В комплект должны входить солнцезащитный крем, антигистаминные препараты и пластыри от укусов насекомых, а также зелёнка и йод, сообщил специалист в интервью Радио Sputnik.
Кроме того, на природе при себе стоит иметь лекарства от отравления.
«Не советую класть в дачную аптечку никаких антибиотиков. Подобные препараты должен назначать врач. Сам человек не должен их покупать и принимать по собственному усмотрению», — отметил Хухрев.
Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.