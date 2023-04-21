Forbes: Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России

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Согласно рейтингу Forbes основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал самым обедневшим российским миллиардером.

Об этом пишет Forbes.

В материале уточняется, что за год его состояние сократилось на $3,6 млрд и на 2023 год составляет $11,5 млрд.

«С третьего места, которое Дуров занимал в российском рейтинге Forbes в 2022 году, в этом году он переместился на десятое», — сообщает журнал.

В декабре Forbes в своём рейтинге за 2022 год назвал Дурова богатейшим человеком в Объединённых Арабских Эмиратах.

На тот момент его состояние оценивалось в $15,1 млрд.

4 апреля сообщалось, что рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes впервые возглавил основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко.

Отмечается, что его состояние оценивается в $25,2 млрд.

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