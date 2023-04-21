Forbes: Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России
Об этом пишет Forbes.
В материале уточняется, что за год его состояние сократилось на $3,6 млрд и на 2023 год составляет $11,5 млрд.
«С третьего места, которое Дуров занимал в российском рейтинге Forbes в 2022 году, в этом году он переместился на десятое», — сообщает журнал.
В декабре Forbes в своём рейтинге за 2022 год назвал Дурова богатейшим человеком в Объединённых Арабских Эмиратах.
На тот момент его состояние оценивалось в $15,1 млрд.
4 апреля сообщалось, что рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes впервые возглавил основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко.
Отмечается, что его состояние оценивается в $25,2 млрд.