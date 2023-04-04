Forbes: рейтинг самых богатых бизнесменов России впервые возглавил Андрей Мельниченко

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Рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes впервые возглавил основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко.
Forbes: рейтинг самых богатых бизнесменов России впервые возглавил Андрей Мельниченко
  • globallookpress.com
  • © Photoagency Interpress

По данным издания, его состояние оценивается в $25,2 млрд.

Второе место у главы «Норильского никеля» Владимира Потанина ($23,7 млрд).

На третьем — председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Его состояние достигло $22,1 млрд.

В конце февраля сообщалось, что «Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета в 2023 году по версии журнала Forbes. Вторую и третью строчку заняли Wildberries и OZON.

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