Forbes: рейтинг самых богатых бизнесменов России впервые возглавил Андрей Мельниченко
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По данным издания, его состояние оценивается в $25,2 млрд.
Второе место у главы «Норильского никеля» Владимира Потанина ($23,7 млрд).
На третьем — председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Его состояние достигло $22,1 млрд.
В конце февраля сообщалось, что «Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета в 2023 году по версии журнала Forbes. Вторую и третью строчку заняли Wildberries и OZON.