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Forbes назвал основателя Telegram Дурова богатейшим человеком в ОАЭ

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Журнал Forbes в своём рейтинге за 2022 год назвал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова богатейшим человеком в Объединённых Арабских Эмиратах.
Forbes назвал основателя Telegram Дурова богатейшим человеком в ОАЭ
  • Gettyimages.ru
  • © Manuel Blondeau - Corbis

Рейтинг опубликован на сайте журнала.

По его данным, состояние Дурова оценивается в $15,1 млрд.

В конце ноября Дуров сообщил о планах создать дополнительные инструменты для возвращения блокчейн-индустрии к децентрализованному подходу.

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