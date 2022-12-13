Forbes назвал основателя Telegram Дурова богатейшим человеком в ОАЭ
Журнал Forbes в своём рейтинге за 2022 год назвал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова богатейшим человеком в Объединённых Арабских Эмиратах.
- Gettyimages.ru
- © Manuel Blondeau - Corbis
Рейтинг опубликован на сайте журнала.
По его данным, состояние Дурова оценивается в $15,1 млрд.
В конце ноября Дуров сообщил о планах создать дополнительные инструменты для возвращения блокчейн-индустрии к децентрализованному подходу.
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