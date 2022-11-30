Дуров заявил о планах Telegram создать децентрализованные криптокошельки и биржи
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«Следующий шаг Telegram — создать ряд инструментов децентрализации, в том числе кошельки без надзора и децентрализованные биржи, чтобы миллионы людей смогли безопасно торговать криптовалютой и хранить её», — написал он.
По словам основателя мессенджера, индустрия сейчас сконцентрирована в руках «меньшинства, которое начало злоупотреблять своей властью». По мнению Дурова, именно по этой причине многие люди потеряли средства после банкротства криптобиржи FTX.
«Решение очевидно: блокчейн-проекты должны вернуться к своим истокам — децентрализации. Пользователи криптовалюты должны вернуться к независимым транзакциям и собственным кошелькам, которые не зависят от каких-либо третьих лиц», — заключил он.
11 ноября в Соединённых Штатах криптобиржа FTX объявила о своём банкротстве.
Отмечается, что биржа потеряла за сутки $662 млн при загадочных обстоятельствах.
Соучредитель, экс-гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял всё своё состояние в размере $16 млрд.