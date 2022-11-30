Дуров заявил о планах Telegram создать децентрализованные криптокошельки и биржи

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о планах создать дополнительные инструменты для возвращения блокчейн-индустрии к децентрализованному подходу.

«Следующий шаг Telegram — создать ряд инструментов децентрализации, в том числе кошельки без надзора и децентрализованные биржи, чтобы миллионы людей смогли безопасно торговать криптовалютой и хранить её», — написал он.

По словам основателя мессенджера, индустрия сейчас сконцентрирована в руках «меньшинства, которое начало злоупотреблять своей властью». По мнению Дурова, именно по этой причине многие люди потеряли средства после банкротства криптобиржи FTX.

«Решение очевидно: блокчейн-проекты должны вернуться к своим истокам — децентрализации. Пользователи криптовалюты должны вернуться к независимым транзакциям и собственным кошелькам, которые не зависят от каких-либо третьих лиц», — заключил он.

11 ноября в Соединённых Штатах криптобиржа FTX объявила о своём банкротстве.

Отмечается, что биржа потеряла за сутки $662 млн при загадочных обстоятельствах.

Соучредитель, экс-гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял всё своё состояние в размере $16 млрд.