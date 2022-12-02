Олигарх Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке украинского Forbes

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Олигарх Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке украинского издания журнала Forbes после национализации принадлежавших ему нефтяных компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта».
Олигарх Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке украинского Forbes
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, оценка его активов опустилась до $850 млн. При этом в феврале текущего года она составляла $1,9 млрд.

В сентябре у Коломойского прошли обыски по делу о присвоении имущества компании «Укрнафта».

Следственные действия провели по месту проживания олигарха на курорте Буковель.

В июле советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко допустил передачу Коломойского Соединённым Штатам, где в отношении него проводится расследование.

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