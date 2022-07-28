Советник главы офиса Зеленского допустил передачу Коломойского США
- Gettyimages.ru
Как передаёт РИА Новости, об этом Лещенко сказал в интервью YouTube-каналу Breakfast Show.
«С моей точки зрения, его лучше отдать Америке», — сказал он.
Лещенко считает, что для Киева будет лучше, если Вашингтон проведёт судебное следствие в отношении Коломойского и, если посчитает нужным, приговорит его к тюремному заключению, а конфискованные деньги передаст «украинскому народу».
В ноябре Зеленский заявил, что не ведёт «никаких союзнических разговоров» с Коломойским.
В начале октября Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал «Досье Пандоры», в котором утверждается, в частности, что Зеленский и его окружение могли быть причастны к переводу $40 млн из структур олигарха Игоря Коломойского в свои офшорные фирмы.
В офисе президента Украины тогда открестились от обвинений и пояснили, что речь идёт о событиях 2012 года и ранее.