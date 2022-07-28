Советник главы офиса Зеленского допустил передачу Коломойского США 

Советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко допустил передачу предпринимателя Игоря Коломойского Соединённым Штатам, где в отношении него проводится расследование.

Как передаёт РИА Новости, об этом Лещенко сказал в интервью YouTube-каналу Breakfast Show.

«С моей точки зрения, его лучше отдать Америке», — сказал он.

Лещенко считает, что для Киева будет лучше, если Вашингтон проведёт судебное следствие в отношении Коломойского и, если посчитает нужным, приговорит его к тюремному заключению, а конфискованные деньги передаст «украинскому народу».

В ноябре Зеленский заявил, что не ведёт «никаких союзнических разговоров» с Коломойским.

В начале октября Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал «Досье Пандоры», в котором утверждается, в частности, что Зеленский и его окружение могли быть причастны к переводу $40 млн из структур олигарха Игоря Коломойского в свои офшорные фирмы.

В офисе президента Украины тогда открестились от обвинений и пояснили, что речь идёт о событиях 2012 года и ранее.